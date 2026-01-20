今日の運勢は？ ★2026年1月21日（水）12星座占いランキング！ 第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月21日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月21日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？周りの人から感謝されるなど、頑張って良かったと思えることがありそうです。欲しかった物も手に入りやすいので、狙っていたものがあればゲットしてみましょう。クリエイティブなことをするのもおすすめです。今日は難しいことから解放されて、自分らしく過ごせるようです。思いついたことなどをやってみるのも良いでしょう。恋愛も直感的に行動する方が上手くいきそう。週末デートの約束などしてみて。やりたくてもできなかったことが、今日は行えそう。自分のペースでコツコツできると達成感も味わえることでしょう。さらに自分の想いに素直になると、周りの人に対してもリラックスして接することができるようです。考え続けた先に、突破口を見つけられそう。パートナーや恋人などにも協力してもらうと良いでしょう。一緒に達成できれば、さらに絆も深まるようです。部屋の空気をこまめにかえるとさらに運気アップに。友人や後輩から差し入れをもらうなど、心がほっこりするような出来事がありそう。それをきっかけに話も盛り上がることでしょう。日常の中に小さな幸せがたくさんある一日のようです。忙しい一日になりそうですが、こまめに休憩するなど頭がパンクしないように工夫しましょう。お昼に好きなものを食べるのもアリ。今欲しいものに正直になってみると良いでしょう。肩が上がって力が抜けないときは、部屋の環境を変えてみると良いかも。好きな香りを用意したり、生花を飾るのも◎好きなものが目に入るようにするのもアリ。モチベーションも上がりそうです。友人とお茶の時間を楽しむなど、リフレッシュできることがありそう。ショッピングなどに出かけるのも良いでしょう。実際に手にとって見てみると、自分に似合うものが見つかりそう。自分の長所を発揮するためにも、休めるときは休むようにしましょう。ゆったりとした音楽を聞きながらヨガやストレッチをすると良いかも。身体が整ってくれば、自然とアイデアなど思いつきそう。新しいことを覚えるなど、ちょっと難しく感じるものがあるかも。苦手に思ってしまうと、吸収しづらくなってしまうので、楽しめるポイントを探してみて。休憩中は肩や手のマッサージを行うと◎自然とあなたの周りに人が集まってくるようです。話す機会が増えて、帰宅後は疲れを感じてしまうかも。とくに喉を休めるようにしましょう。ゆっくりお風呂に入るなどしてリフレッシュを。悩みや不安があるときは、一人で抱え込まずに家族や恋人に話してみると良いでしょう。自分とは違う感性や考え方を持つ人がいると、なんだか安心できるようです。夜は早めに就寝を。興味関心があることは、時間をかけて行ってみると良いでしょう。実際にやってみると、何に惹かれていたのか分かりそう。さらに好きになれそうです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。