19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏が、巨人・板東湧梧について言及した。

館山氏は板東について「彼はウエスタンリーグでしっかり勝ってますし、環境が変わると面白い選手なのではないかなと思います」と期待を寄せる。「ジャイアンツのところで行くと支配下が空いています。育成選手がたくさん切磋琢磨する中でその中の一人で、かなり注目できるんじゃないかなと思いますね」と続けた。

「二軍とはいえ、ウエスタンで最優秀防御率、勝率をとれるのはある程度技術がないとできない。ちょっとした環境の変化で一気に、才能が一気に開花するのではないかなと思いますね」と予想した。

板東は18年ドラフト4位でソフトバンクに入団し、3年目の21年に44試合に登板し、0勝2敗16ホールド1セーブ、防御率2.52と一軍定着。22年も25試合、23年も30試合に登板したが、ここ2年一軍登板はなく、昨季終了後に戦力外通告を受け、今季から巨人の育成選手として入団した。なお、ファームでは昨季、最優秀防御率（2.48）、勝率第一位投手（.818）をマークしている。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』