「飛びつくべきだ」ドジャース、トレード補強に最適な選手がいる！？　米…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、長らく獲得が噂されていたカイル・タッカー外野手と4年2億4000万ドルで契約に合意した。今オフの移籍市場の目玉を確保することに成功したが、さらに獲るべき野手がいるという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

獲得候補に浮上しているのは、セントルイス・カージナルス所属のブレンダン・ドノバン内野手。昨季は118試合出場で打率.287、10本塁打、50打点といった数字を残している。

同メディアは「ノーラン・アレナド内野手をアリゾナ・ダイヤモンドバックスにトレードしたことで、カージナルスは再建に全力を注ぐ姿勢を明確に示した。二塁手市場が手薄で、多くの球団がキーストーンとなるポジションの補強を必要としている中、ドノバンは多くのチームにとって大きな助けとなるだろう。チームは今すぐ彼をトレードすべきであり、さもなければ市場が他の解決策に移ってしまうリスクを負うことになる」と言及。

その上で、「だからこそドジャースは飛びつくべきだ。獲得を目指すチームは多いものの、セントルイスは窮地に陥っており、今こそ行動を起こす必要がある。チームは二塁か左翼として彼の補強を必要としている。高打率・低三振を特徴とする彼のプレースタイルは、左打者として打線のバランスをさらに高められ、ドジャースに現在欠けている要素を加えることになる」と主張している。

