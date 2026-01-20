Jリーグは20日、来月11日に『NEXT GENERATION MATCH 2026』を開催することを発表した。

発表によると、毎年恒例のU18 Jリーグ選抜と日本高校サッカー選抜が対戦する『NEXT GENERATION MATCH』について、17回目の今年は、2月11日（水・祝）に開催するとのことだ。会場は『ニッパツ三ツ沢球技場』となる。なお、これまでは『FUJIFILM SUPERCUP』との同日開催だったため、単独での開催は今回が初となることも併せて伝えている。

Jリーグは開催に際して、「本試合を通じてU－18のトッププレーヤーに活躍の場を提供し、選手の成長機会を創出してまいります」とコメントしている。

試合詳細は以下の通り。

■NEXT GENERATION MATCH 2026

▼主催:公益財団法人 日本サッカー協会／公益社団法人 日本プロサッカーリーグ

▼主管:公益社団法人 日本プロサッカーリーグ／一般社団法人 神奈川県サッカー協会

▼運営協力:一般社団法人 横浜サッカー協会

▼協賛:株式会社 TENTIAL、加茂商事株式会社、ベースフード株式会社、東京海上日動火災保険株式会社

▼開催日時:2026年2月11日（水・祝）14:05キックオフ

▼会場:ニッパツ三ツ沢球技場

▼テレビ放送:CS放送、日テレジータスにて生中継

▼対戦カード

U－18 Jリーグ選抜 vs 日本高校サッカー選抜

・U－18 Jリーグ選抜：Jクラブのアカデミーチーム（U－18）に所属する選手から選抜し構成

・日本高校サッカー選抜：第104回全国高校サッカー選手権大会の優秀選手を中心に選抜し構成

▼試合方式

・90分（前後半45分）の試合を行い、同点の場合はPK戦を行う

・選手登録は20名、交代人数は最大9名、交代回数はハーフタイムを除き3回までとする

※荒天時は中止の可能性有り

※本試合の観戦にはＪリーグチケットからチケットの発券が必要となります。詳細は決定次第ご案内いたします