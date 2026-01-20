マンチェスター・ユナイテッドに所属するアルゼンチン代表DFリサンドロ・マルティネスとクラブOBの間で舌戦が展開されているようだ。19日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

一昨年11月から指揮を執っていたルベン・アモリム前監督を電撃解任し、クラブOBのマイケル・キャリック暫定監督のもとで再出発したマンチェスター・ユナイテッド。初陣となった現地時間17日のプレミアリーグ第22節では“宿敵”マンチェスター・シティに2－0で勝利。センターバック（CB）でフル出場したL・マルティネスは相手のエースであるノルウェー代表FWアーリング・ハーランドを抑え込み、完封勝利に貢献した。

試合前にはクラブOBのポール・スコールズ氏とニッキー・バット氏から「（ハーランドが）L・マルティネスを抱き上げて一緒に走る」、「得点し、彼（L・マルティネス）をゴールネットに投げ込むだろう」などと揶揄されていたL・マルティネス。試合後には「正直に言って、彼らは何を言っても良い。もう言ってあるんだ。僕に何か言いたいことがあれば、どこへでも来て良い。僕の家だろうとどこでも構わないとね」と前置きしつつ、次のように言葉を続けた。

「テレビでは誰もが話せるが、顔を合わせて座った時には、誰も面と向かって何も言えない。だからこそ、僕は彼らが何を言おうと気にしていない。僕は自分とチームのパフォーマンスに集中しているし、最後の日までこのクラブにすべてを捧げるつもりだ」

バット氏はL・マルティネスの発言に反応。「冗談だよ。ハーランドが実際に彼を持ち上げて一緒に走るつもりがないのは明らかだ。比喩表現だった」と釈明した上で持論を展開した。

「メディアやポッドキャストで誰かが自分について何か言ったことに腹を立てて、自分の家に来いなどと言うなんて。大人になれよと言いたい。感情的になってしまうのであれば、ビッグクラブにいるべきではない。マンチェスター・ユナイテッドの残りのキャリアでずっと同じ目に遭うことになるからね。マンチェスター・ユナイテッドやニューカッスルでプレーしていた時は散々批判を受けたが、次の週には称賛と拍手喝采を浴びた。私たちと彼の間に個人的な問題はない」

一方、スコールズ氏は「批判は人々に刺激を与える。土曜日のL・マルティネスのパフォーマンスに我々も少しは貢献したと思う。彼は素晴らしい試合を1試合したが、私の意見は変わっていない。彼でリーグ優勝できるかどうかはまだ確信が持てないんだ。一定期間に渡って結果を出す必要がある。土曜日の活躍は素晴らしかったが、それを継続しなければならない」とコメントしている。

また、スコールズ氏は自身のSNSにて「誰かが良い試合をして、君の活躍を心から喜んでいたんだ。お茶を砂糖抜きでお願いするよ」と投稿。L・マルティネスの「どこへでも来て良い。僕の家だろうとどこでも構わないとね」という発言に反応した形となっている。