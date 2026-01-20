日本ハムは20日、春季キャンプ参加メンバーを発表した。

▼ 一軍：名護

＜投手＞

矢澤宏太、加藤貴之、北山亘基、達孝太、伊藤大海、山﨑福也、玉井大翔、上原健太、金村尚真、田中正義、河野竜生、細野晴希、ラオ、浅利太門、古林睿煬、島本浩也、畔柳亨丞、柳川大晟、齋藤友貴哉、菊地大稀、山本拓実、有原航平、孫易磊

＜捕手＞

マルティネス、郡司裕也、清水優心、進藤勇也、吉田賢吾、田宮裕涼

＜内野手＞

野村佑希、カストロ、清宮幸太郎、水野達稀、山縣秀、細川凌平、奈良間大己

＜外野手＞

西川遥輝、五十幡亮汰、水谷瞬、今川優馬、万波中正、レイエス

▼二軍：国頭村

＜投手＞

生田目翼、杉浦稔大、宮西尚生、大川慈英、柴田獅子、藤田琉生、堀瑞輝、福谷浩司、福島蓮、池田隆英、清水大暉、山城航太郎、加藤大和、松本遼大、清宮虎多朗、松岡洸希、宮内春輝、川勝空人、澁谷純希、横山永遠、福田俊、安西叶翔、根本悠楓

＜捕手＞

藤森海斗、梅林優貴

＜内野手＞

上川畑大悟、中島卓也、有薗直輝、阪口樂、大塚瑠晏、半田南十、明瀬諒介、濱田泰希、常谷拓輝

＜外野手＞

浅間大基、宮﨑一樹、エドポロケイン、藤田大清、山口アタル、星野ひので