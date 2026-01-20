NECに所属するFW塩貝健人のヴォルフスブルク移籍が迫るなか、有識者が同選手の移籍について語ったようだ。オランダメディア『VoetbalPrimeur』が伝えている。

今シーズンのエールディヴィジで、ここまで7得点を記録している塩貝健人。以前、「リーグのトップスコアラー（今季エールディヴィジの得点ランクトップは上田綺世）を目指したい」と語ったように、日本代表が誇る“点取り屋”を越えるべく成長に意欲を燃やしている20歳は、今冬にヴォルフスブルクへの移籍が迫っているとされる。実際、NECを率いるディック・シュロイダー監督も「彼は去るようだ」と明言していた。

そんななか、オランダメディア『VoetbalPrimeur』は「トップ移籍が予想されるエールディヴィジの逸材」と題した特集を組み、同リーグでプレーする複数選手の代理人を務めるグイド・アルバース氏のコメントを紹介した。ヴォルフスブルクは獲得にあたり、NECが設定した1000万ユーロ（約18億円）の契約解除金を支払うとのことで、同氏は「彼は2000万ユーロ（約37億円）から3000万ユーロ（約55億円）の価値があるストライカーだ。クラブは、契約に解除条項が含まれていることに心底不安を募らせていた。彼のエージェントは、『オファーを受けた方がいい』と思ったのだろう」 と口を開いた。

さらに続けて、「契約解除条項はよくあることだが、（クラブとしては）それを隠し通しておきたい。発覚すれば、金額が明らかになってしまうからね。条項が盛り込まれていても、それを秘密にしておけたら、移籍金を引き上げるための交渉材料となる。これこそが、クラブにとっては最良のケースなんだ」と移籍交渉の裏側を明かした。

そして「今回の場合は…」と語ったアルバース氏は、「誰かが、ヴォルフスブルクに彼の解除金は1000万ユーロだと伝えたのだろう。ドイツのクラブは、この選手のポテンシャルを見極め、データベースに登録した。3年後には3000万ユーロから4000万ユーロ（約74億円）で他クラブに売却するつもりでね。それほどまでに彼は優秀なんだ。このストライカーは素晴らしい」と見解を述べている。

FIFAワールドカップ26前最後の移籍市場となる今冬。自身初の欧州5大リーグに挑戦する塩貝が、日本代表の“サプライズ”となるのだろうか。

【動画】スーパーサブから圧倒的得点力、塩貝健人