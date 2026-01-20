国際サッカー連盟（FIFA）は19日、最新のFIFAランキングを発表。日本代表は、前回から順位を1つ落として19位となっている。
19日に最新のFIFAランキングが発表され、先のアフリカネイションズカップ2025（AFCON）の結果により、アフリカ勢に大幅な動きが見られた。スペイン代表を筆頭にトップ5には変動がなかったものの、前回から順位を3つ上げた、モロッコ代表が過去最高の8位を記録。そのモロッコ代表に決勝戦で勝利して2度目の優勝を果たしたセネガル代表は、日本代表（19位にダウン）などを抜いて12位に浮上。また、26位につけるナイジェリア代表（AFCONで3位）は、38位からのジャンプアップとなっている。
FIFAランキングのトップ30は以下の通り。
FIFAランキングのトップ30
1位 スペイン
2位 アルゼンチン
3位 フランス
4位 イングランド
5位 ブラジル
6位 ポルトガル
7位 オランダ
8位 モロッコ
9位 ベルギー
10位 ドイツ
11位 クロアチア
12位 セネガル
13位 イタリア
14位 コロンビア
15位 アメリカ
16位 メキシコ
17位 ウルグアイ
18位 スイス
19位 日本
20位 イラン
21位 デンマーク
22位 韓国
23位 エクアドル
24位 オーストリア
25位 トルコ
26位 ナイジェリア
27位 オーストラリア
28位 アルジェリア
29位 カナダ
30位 ウクライナ