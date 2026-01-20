国際サッカー連盟（FIFA）は19日、最新のFIFAランキングを発表。日本代表は、前回から順位を1つ落として19位となっている。

19日に最新のFIFAランキングが発表され、先のアフリカネイションズカップ2025（AFCON）の結果により、アフリカ勢に大幅な動きが見られた。スペイン代表を筆頭にトップ5には変動がなかったものの、前回から順位を3つ上げた、モロッコ代表が過去最高の8位を記録。そのモロッコ代表に決勝戦で勝利して2度目の優勝を果たしたセネガル代表は、日本代表（19位にダウン）などを抜いて12位に浮上。また、26位につけるナイジェリア代表（AFCONで3位）は、38位からのジャンプアップとなっている。

FIFAランキングのトップ30は以下の通り。

FIFAランキングのトップ30

1位 スペイン

2位 アルゼンチン

3位 フランス

4位 イングランド

5位 ブラジル

6位 ポルトガル

7位 オランダ

8位 モロッコ

9位 ベルギー

10位 ドイツ

11位 クロアチア

12位 セネガル

13位 イタリア

14位 コロンビア

15位 アメリカ

16位 メキシコ

17位 ウルグアイ

18位 スイス

19位 日本

20位 イラン

21位 デンマーク

22位 韓国

23位 エクアドル

24位 オーストリア

25位 トルコ

26位 ナイジェリア

27位 オーストラリア

28位 アルジェリア

29位 カナダ

30位 ウクライナ