[写真]=金田慎平

　国際サッカー連盟（FIFA）は19日、最新のFIFAランキングを発表。日本代表は、前回から順位を1つ落として19位となっている。

　19日に最新のFIFAランキングが発表され、先のアフリカネイションズカップ2025（AFCON）の結果により、アフリカ勢に大幅な動きが見られた。スペイン代表を筆頭にトップ5には変動がなかったものの、前回から順位を3つ上げた、モロッコ代表が過去最高の8位を記録。そのモロッコ代表に決勝戦で勝利して2度目の優勝を果たしたセネガル代表は、日本代表（19位にダウン）などを抜いて12位に浮上。また、26位につけるナイジェリア代表（AFCONで3位）は、38位からのジャンプアップとなっている。

　FIFAランキングのトップ30は以下の通り。

FIFAランキングのトップ30

1位　スペイン
2位　アルゼンチン
3位　フランス
4位　イングランド
5位　ブラジル
6位　ポルトガル
7位　オランダ
8位　モロッコ
9位　ベルギー
10位　ドイツ
11位　クロアチア
12位　セネガル
13位　イタリア
14位　コロンビア
15位　アメリカ
16位　メキシコ
17位　ウルグアイ
18位　スイス
19位　日本
20位　イラン
21位　デンマーク
22位　韓国
23位　エクアドル
24位　オーストリア
25位　トルコ
26位　ナイジェリア
27位　オーストラリア
28位　アルジェリア
29位　カナダ
30位　ウクライナ