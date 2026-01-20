@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

広島の佐々木泰内野手が19日、自身のインスタグラムを更新。人生初の車を納車したことをファンに共有した。

[sp_ad]

佐々木はきらびやかな高級車との写真とともに、「今回、人生初めての車をジャガー・ランドローバー広島様で納車させていただきました。ぶつけないように頑張ります！ジャガー・ランドローバー広島様ありがとうございました」と初々しく綴った。

佐々木は東都大学リーグで通算12本塁打の実績を掲げ、2024年ドラフト1位で青山学院大から広島に入団。プロ1年目の昨季は54試合出場で打率.271と健闘した。

とくにシーズン終盤は15試合連続安打と好調を維持。4試合ではあるものの「4番」を任されるなど、インパクトを残せたシーズンだったといえる。

だが本塁打は0本に終わり、佐々木の魅力である長打力には高い壁が立ちふさがった形となった。

プロ2年目となる今季はプロ初本塁打はもちろん、レギュラーを掴み取り2桁本塁打を狙っていきたいところだろう。人生初の“相棒”の励みを得て、鯉の主砲に名乗りをあげたい。

【投稿】人生初の納車！佐々木泰の高級車がこちら