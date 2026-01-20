@media (min-width: 768px) {
ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第4回ライブ配信が1月19日に行われた。
今回の配信では、大リーグ評論家の福島良一氏がゲスト出演。長年にわたってMLBの解説などを務める人気評論家だ。
番組では、ロサンゼルス・ドジャースと契約を結んだカイル・タッカーについて話が及んだ。
タッカーは、昨季までシカゴ・カブスに所属していた俊足強打の外野手。オフのFA市場注目選手となっていたが、今月15日（日本時間16日）にドジャースと4年総額2億4000万ドルで合意した。
福島氏は、「（タッカーは）ドジャースが望んでいたタイプの選手」と断言。三振が少なく四球が多い打撃の確実性に加え、スピードと守備力を兼ね備えた30-30タイプだと語った。
また、福島氏は「大谷、ベッツ、フリーマンのMVPトリオの打順が変わると思う」と予想し、「1番大谷、2番タッカーの時代が来ると思う」と語った。
その理由として、「とにかくドジャースは、スピードが欲しい」と話した上で、「残念ながらベッツは、かつて30-30を達成した時のスピードは無くなっている。そう考えると、大谷、タッカーの時代が来ると思う」と見解を示した。
さらに番組では、タッカーが去った古巣シカゴ・カブスについても触れ、福島氏は「（カブスは）ワールドチャンピオンに行ける」と明言。番組ではその理由についても話している。
（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）
【動画】「カブスはワールドチャンピオンに行ける」MLB評論家が明言、その理由は？
「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより
https://www.youtube.com/watch?v=J01Jv9D_HSI&t=1160s
