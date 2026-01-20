@media (min-width: 768px) {

今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズにとって、昨季は怪我人続出が課題だった。そして、今オフには多数の主力が退団する可能性がある。そんな中、3年総額5400万ドル（約84億5000万円）の契約で獲得した27歳の今井達也投手は、問題解決の一つの手立てとなりそうだ。米メディア『ラウンドテーブル』が報じている。

シーズン中には総勢28人も故障者リスト入り（IL）した時期があり、非常に厳しい戦いを強いられながらア・リーグ西地区2位に終わった。

これまでポストシーズンの常連組だったが、2017年以来続いていた8年連続プレーオフ進出の記録が途切れている。

フランバー・バルデス投手がフリーエージェント（FA）でチームを去ることは痛手だが、ネイト・ピアーソン投手、ライアン・ワイス投手、マイク・バローズ投手などを加え、着実に投手陣を強化した。

極めつけは今井の獲得で、ニューヨーク・ヤンキースやシカゴ・カブスといった最有力候補をよそに、契約を成功させている。

同メディアは「今井には他球団からもオファーがあったが、ヒューストンを選び、即戦力としての活躍が期待されている。

とはいえ、新しいリーグ、新しい国、新しい環境への適応には多少の試練も伴うだろう。

それでも、彼はまさにアストロズが必要としていたタイプの投手であり、その経験、投球の引き出し、そして強い競争心を考えれば、ローテーションに即座に好影響を与える可能性は十分にある。

若い投手たちがこれまで以上のイニング数を任される中で、疲労は避けられない懸念材料だ。

左腕先発がいないことを指摘する声もあるが、より大きな問題は、これらの若い腕が120回、130回、さらには140回を投げながら健康を保てるかどうかだ。

答えは時間が教えてくれる。

こうした堅実な補強を踏まえれば、負担を分散させながら戦力を維持することで、ポストシーズンの深い所まで突き進むことが出来るだろう」と伝えている。

