ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手を4年総額2億4000万ドル（約378.7億円）の契約で獲得した。この契約に至るまでに、トロント・ブルージェイズがドジャースを上回る額を提示していたが、タッカーはドジャースを選んだようだ。スペイン紙『マルカ』のオリビア・パーカー記者が言及した。

今オフのFA市場で、タッカーには当初から総額4億ドル級の評価が付きまとっていた。実際、ブルージェイズは10年総額3億5000万ドル（約552.3億円）という超大型契約を提示し、彼が求めていた金額に最も近づいた球団だった。

しかし、タッカーはドジャースとの契約を決断。総額ではブルージェイズを大きく下回るが、平均年俸額は大谷翔平選手に次ぐ6000万ドル（約94.7億円）、2年目と3年目終了後のオプトアウト条項、6400万ドル（約101億円）のボーナス、3000万ドル（約47.3億円）の後払いを盛り込んだ柔軟な内容だった。

同様に関心を示していたニューヨーク・メッツも、4年2億2000万ドル（約347.1億円）のオファーを提示。こちらもオプトアウト条項とボーナスを含む好条件だったが、交渉開始が遅れた点が響いたとされている。

タッカーを逃したブルージェイズについてパーカー氏は「彼らは長期的な成功に焦点を当て続けており、タッカーはエリート外野陣の構築計画の一員となる寸前まで来ていた。ディラン・シーズ投手、コディ・ポンセ投手、タイラー・ロジャース投手、岡本和真内野手を獲得したものの、不毛な冬の補強市場となった」と言及した。

