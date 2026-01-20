



















読売ジャイアンツ、ボストン・レッドソックスなどで活躍した野球評論家の上原浩治氏が18日、自身のインスタグラムを更新。名球会のレジェンドメンバーと撮影したゴルフショットを公開し、そのときを振り返る投稿を共有した。



上原氏は18日の投稿に、現在巨人の一軍監督を務める阿部慎之助氏や現役の坂本勇人内野手、さらに小笠原道大氏らレジェンド5人が揃ったゴルフの写真を添付。



「あのときは楽しかったなぁ〜 次のハワイはいつなんかなぁ〜」と綴り、爽やかな青空のもとでの記憶を懐かしんだ。



二十四節気の大寒が迫るなか、野球界も現在はオフシーズン。寒さが厳しさを増す季節に、球春到来を待ちわびる思いをハワイの気候と豪華すぎるメンバーから感じ取れるような写真となっている。



上原氏の古巣である巨人は、主砲の岡本和真内野手がポスティングシステムでトロント・ブルージェイズに移籍した。MLB通算47本塁打のボビー・ダルベック内野手を獲得しているが、得点力の低下は避けられそうもない。



ただ、オフに行われたウインター・リーグで活躍した荒巻悠内野手や石塚裕惺内野手など、伸び盛りの若手に注目が高まっている。さらなる成長が垣間見れるキャンプ開幕が、少しずつ近づいている。









【投稿】豪華すぎる！レジェンド勢のゴルフショットがこちら

上原浩治氏のInstagramより











