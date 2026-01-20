「我々の成功に不可欠だ」今永昇太の活躍が鍵！？　今季もプレーオフへ。…

@media (min-width: 768px) {

今永昇太 最新情報

今オフにフリーエージェント（FA）になった32歳の今永昇太投手が、シカゴ・カブスから提示された2220万ドル（約34億4000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を受諾し、来季も同球団でプレーを続けることになった。チームに不可欠な存在だと、クレイグ・カウンセル監督が明かしている。米メディア『ザ・スコア』が報じた。

オフシーズンに入ると、最初にカブスが3年総額5700万ドル（約88億4000万円）の球団オプションを破棄。

次に今永が2026シーズンに適用できる1500万ドル（約23億3000万円）の選手オプションを行使しなかった。

そのため、今永に複数の移籍先候補が浮上し、来季は別のチームでプレーするとの見方が強まる。

しかし、カブスが次の一手としてQOを提示し、今永がオファーを受け入れた。

昨季は怪我で離脱した期間もあり、調子に波もあったが、カウンセル監督は「今永は今年の我々の成功に不可欠だ。

本当に重要な存在であり、彼は大きな成功を収める絶好の位置に立っていると思う」と述べ、今季の活躍に期待感を示している。

