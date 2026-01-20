佐賀県の真ん中にある多久市(たくし)は、史跡のまち。孔子を祀る国の重要文化財「多久聖廟(せいびょう)」があり、今もなお孔子の教えが残る、孔子の里とも呼ばれています。自然に囲まれ四季折々に様々な表情を見ることができるのも魅力の一つです。

今回は、そんな多久市への移住の魅力や、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

支援制度が豊富! 多久市の魅力について

インターチェンジが近くにあるため、県外へのアクセス良好な多久市は、九州佐賀国際空港から車で約45分、佐賀駅から車で約30分、電車で約30分と、他市町への通勤も便利です。

北には美しい天山、西には船山や八幡岳といった山々が連なり、豊かな自然環境に囲まれており、ゆったりと心穏やかに暮らすことができます。農業が盛んで、新鮮な地元の食材を楽しむことができるのも魅力の一つ!

また、家賃補助や子育て・若者世帯定住奨励金など、補助金制度や子育て支援が充実。安心して生活できる環境を提供しているのも特徴です。

多久市への移住は、田舎でのんびり暮らしたい人におすすめとのこと。

支援制度について

多久市では、子育て・医療、就業、住まいに支援制度があります。

＜子育て・医療＞

・0～18歳までの医療費助成

・第2子以降の保育料無償化

・妊婦のための支援給付金事業

・多久市児童センターあじさい など

＜就業＞

・わくわく求人君／らくらく求人君など、ハローワーク佐賀での求人情報配信

＜住まい・引越し＞

・子育て・若者世帯定住奨励金、100万円～(上限なし)

・移住子育て世帯家賃補助金、最大48万円

・新婚世帯家賃補助金、最大48万円

・空き家バンク利活用補助金 など

＜その他＞

・奨学金返還支援、最大120万円 など

移住者の声

・自然豊かで充実した生活を過ごせています。子育て支援センターでは、子育ての悩みを相談することができてうれしいです。

・歴史的な文化を大切にし、昔ながらの行事もたくさん残っています。近所づきあいや人とのつながりが色濃いのも特徴。

・色々なところに行きやすいのが魅力です。市の中心部にある中央公園は広くて遊具も充実していてうれしい。

自治体からのメッセージ

たくはよかばい、よかとこばい。そいけんそろってきてくんしゃい。(多久は良いよ、良いところですよ。ですので、お揃いで来てください)

多久市のふるさと納税返礼品について

「厚切り牛タンステーキ」、「佐賀牛」を紹介します。どちらも多久市の中で人気を誇る返礼品なのだとか!

厚切り牛タンステーキ 塩味 600g

・提供事業者：織田精肉店 多久本舗

・内容量：厚切り牛タンステーキ 塩味600g(300g×2)

・寄附金額：1万1,000円

厚切りでもやわらかい牛タンステーキです。臭みがない仔牛のタンを厚めにカットし、天日塩で味付け。あっさりしていながらも旨みのある味わいを楽しめます。

佐賀牛 すき焼・鉄板焼用 肩ローススライス800g

・提供事業者：極肉かわの

・内容量：佐賀牛すき焼き用肩ロース800g(400g×2パック)

・寄附金額：2万9,000円

老舗織田精肉店の姉妹店「極肉かわの」が提供する、佐賀県の肥沃な大自然で育てられた佐賀牛です。程よい食感と濃厚な旨みと風味を堪能でき、肉質の良さが好評なのだそう。すき焼きや鉄板焼きで味わうのがおすすめとのこと。

今回は佐賀県多久市への移住の魅力と、人気の返礼品を紹介しました。美しい大自然に囲まれ、のんびりゆったりと暮らすことができるまちです。子育て支援や住宅支援などが手厚いのもうれしいです。「多久市児童センターあじさい」では、0歳児からの遊び場の提供や子育て相談も実施しているのだそう! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者