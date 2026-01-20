相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。

実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住61歳男性のケースをご紹介します。

◆回答者プロフィール

回答者本人：61歳男性

同居家族構成：本人、妻（62歳）

居住地：東京都

リタイア前の職業：パート・アルバイト

リタイア前の年収：200万円

現在の金融資産：預貯金1700万円、リスク資産0円

これまでの年金加入期間：国民年金132カ月、厚生年金336カ月

◆現在の収支（月額）

老齢年金（国民年金・厚生年金）：9万5000円（繰り上げ受給）

障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし

遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし

その他（企業年金や個人年金保険など）：5万円

年金以外の収入：給与収入10万円（塾講師のアルバイト週4回）

配偶者の年金や収入：年金なし、給与収入150万円（保育所のアルバイトを週5回、年額）

支出：40万円

◆「1700万円で暮らしに困っていない」

現在、およそ預貯金1700万円を保有しているという投稿者。

自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「ちょうどいい」と回答。

その理由として、「ある程度の蓄えもあり、特にぜいたくをしなければ暮らしに困ることがないから」と語っています。

◆「老後資金の目標は3000万円だった」

現役時代は、老後資金として「3000万円」貯めることを目標にしていたそう。

「夫婦2人で、10年間は他の収入なしで暮らせるだけの金額が3000万円だと考えた。月々の給与収入から8万円ずつ貯金」をして備えてきたといいます。

結果的に老後資金は1700万円ほどでも問題なく不自由なく暮らせているようですが、月々の貯蓄にくわえて「リスク資産への分散投資も行えば」目標に届いたかもしれないと語られています。

◆「まだ働けているので有意義な生活を送れている」

今の生活についての満足度は「普通」と投稿者。

「たまに外食や旅行もでき、特段の不安なく暮らせている。また夫婦ともにお金があまりかからない趣味やサークル活動に参加し、楽しく有意義な生活をおくれている。仕事の内容も社会に役立っていると実感できている」と充実した現状を語ります。

老後資金に不安を抱えている現役世代には、「経済のことを勉強し、投資マインドと知識を身につけて自ら起業したり、できる範囲内でリスクをとったりしたらよいと思う」とアドバイスされていました。

