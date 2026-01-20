おしんドリームは、2026年から、屋内空間に特化したエンターテインメントサービス「おしんドローンショー」を本格始動する。

おしんドローンショー

おしんドリームの屋内ドローンショーとは、最大30機が、屋内空間で光と音にあわせて舞う"空飛ぶエンターテインメント"。結婚式や企業イベント、商業施設などでの活用を想定している。まだドローンを「遠い存在」と感じている人に向け、より身近に感じてほしいという願いから、屋内専用の没入感高い演出を提供する。

10機デモフライト

室内で実施するため、屋外ショーと異なり、天候や時間に左右されず実施できる。航空法の適用外となる屋内特性を活かし、5m四方の省スペースから対応可能。屋外ショーでは、検討開始から本番まで3カ月程度を要することもあるのに対し、最短1週間での実施相談も可能となった。費用面でも、10機50万円からと検討しやすい価格帯のパッケージプランを用意し、従来の「ドローンショーは高価」というイメージを払拭した。

安全面では、スクール運営で培ったノウハウを投入し、プロペラガード付き機体や専属スタッフによる管理を徹底する。

上位プランではAIを活用した完全オリジナル演出にも対応。今後は、教育プログラムへの展開も進める。

1月21日から幕張メッセで開催される「第13回 ライブ・エンターテイメントEXPO」では、実演も予定している。