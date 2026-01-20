お笑いコンビ・エルフの荒川が8日、YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。プライベートのケンカ話をぶっちゃけた。

「ホンマにギャルなんすね」と言われて「ん?」

「私もボケなので、結構ボケの人とケンカになる」と明かした荒川。納言の薄幸が、「結構ケンカするもんね」と含み笑いすると、「幸さんやめて! それダメです! ホンマに!」と大焦り。薄は、プロレスラー・黒潮TOKYOジャパンとの飲み会を振り返り、「(黒潮の)友達でマネージャーやってる人もいて」と話しつつ、「荒川ちゃんとその友達の方が、なんかモジャモジャしてて。変な感じだな～と思ってたんだけど。そしたら、黒潮TOKYOジャパンさんが、“なんかケンカしてますよ!”って」とぶっちゃけた。

ケンカエピソードを暴露された荒川は、「その方とはもちろん和解してる。本気のケンカじゃない」と必死で釈明し、「欠席裁判になるから、悪口みたいになりたくない」「悪者にしてしまう可能性があるから」と逡巡。「私の言い分だけ言っていいですか……? そのとき、酔っ払ってたのもあって、“ホンマにギャルなんすね”みたいな。ん? ってなって」としぶしぶ説明すると、相方のはるは、「早いって! 荒川も悪くないか?」と猛ツッコミ。薄も、「今のところ、悪者になんないよ。その人」と苦笑いだった。

荒川によると、「ホンマにギャルなんすね」という言葉のあとに、「ちょっとヒドいことを言ってくる人か、褒めてくださる人か結構分かれる」ため、身構えてしまったという。さらに、「女芸人さんって、○○さんが1番すごいじゃないですか」と言われ、「なんかお笑いのことを言われたような気がして。“なめてます? え? どういうことですか?”って言って」と吐露。「笑わせたいっていうのもあった。本気でケンカしてない」と強調するも、薄は、「黒潮さんが、“どっちも悪い”って言ってた」と明かしていた。