大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、長らく獲得が噂されていたカイル・タッカー外野手と4年2億2000万ドルで契約に合意した。この大型補強により、テオスカー・ヘルナンデス外野手がコンバートされる可能性が高まったかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者によると、『タッカーと驚異的な契約を交わしたばかりのドジャースは、テオスカーを残留させ左翼へ配属するとみられている』という。チームはオフシーズン中、テオスカーを左翼へ移すことを検討していたが、タッカーと契約したことでその決断はずっと容易になった」と言及。

続けて、「攻守で不振だったことにより、彼は134試合でわずか0.6WARしか獲得できなかった。500打席以上出場した選手の中で、546打席での彼より低いWARを獲得したのはわずか13人だった。ドジャースは彼を左翼に置くことで守備の欠点をカバーしながら、打撃面で復活するシーズンを送れるよう期待している」と記している。

昨季のテオスカーは打撃では確実性の低さ、守備では緩慢な動きが散見されたが、左翼へのコンバートは改善につながるだろうか。

