「放出候補にもなり得る」ドジャース、キケ・ヘルナンデスは他球団流出か…

ロサンゼルス・ドジャースからフリーエージェント（FA）となっているキケ・ヘルナンデス内野手に、新たな移籍先候補が浮上した。ファンの多くは再契約を望んでいるが、再建モードにあるセントルイス・カージナルスが、獲得先として挙げられている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のカート・ビショップ記者が言及した。

カージナルスは今オフ、ソニー・グレイ投手、ウィルソン・コントレラス内野手、ノーラン・アレナド内野手といった主力を放出しながらも、ダスティン・メイ投手、ライアン・スタネク投手らを補強し、必要なピースを埋めながら再建を進めている。

その中で課題となっているのが、右打ちで守備の融通が利く野手の補強であり、ヘルナンデスが候補にあがった。ヘルナンデスは経験豊富であり、フィールド上のほぼすべてのポジションを守れる選手である点が評価されている。

打率.203という数字は物足りないが、カージナルスでは日常的なレギュラー起用は想定されておらず、主に左腕投手相手のスポット起用が見込まれる。その役割であれば、十分に価値を発揮できるだろう。

注目が集まるヘルナンデスの去就についてビショップ氏は「カージナルスがポストシーズン争いから脱落し戦力放出に動く場合、トレード期限前の放出候補にもなり得る。チャイム・ブルームGMの判断次第だが、かつての縁で、ヘルナンデスはボストン時代から彼がよく知る選手である」と言及した。

