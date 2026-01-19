インテルを率いるクリスティアン・キヴ監督がUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のアーセナル戦に向けて意気込みを語った。19日、イタリアメディア『スカイ』が同指揮官のコメントを伝えている。

今シーズン、シモーネ・インザーギ前監督からチームを引き継いだキヴ監督。初のビッグクラブの指揮ながら、ここまでセリエAでは16勝1分4敗で首位に立ち、新体制1年目としては順調とも言えるシーズンを過ごしている。

一方、CLではアトレティコ・マドリードとリヴァプールに敗戦を喫したものの、現在は決勝トーナメント・ストレートイン圏内の6位につけている。20日には、ここまで6戦全勝で首位を走るアーセナルを本拠地『サン・シーロ』に迎える。キヴ監督は、対戦相手について、「近年においてヨーロッパ最強のチームの1つ」と高く評価。「彼らは資金を投じ、成長し続け、独自のアイデンティティを持ち、相手を翻弄できる選手たちを擁している。プレミアリーグでは圧倒的な強さを見せ、今シーズンは首位に立つという素晴らしいシーズンを送っている」と話した。

指揮官は「アーセナルとバイエルンが今のヨーロッパで最強のチーム」と見解を示しながらも、「だからと言って負けるわけにはいかない。自分たちのプレーをし、試合の局面を把握してながら、全力を尽くさなければならない」と、首位撃破に向けて意気込みを示した。

また、同年代でもあるミケル・アルテタ監督に関しては、「他の監督から学ぶことは常にある。サッカーを愛するものであれば、自分が正しいと思うことを自分のチームに活かそうとするものだ。彼は野心と伝統を持ち、勝利を目指すチームのなかで、能力を発揮していると思う」と敬意を表した。