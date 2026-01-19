Mrs. GREEN APPLE大森元貴「『フェーズ3』一発目の曲！」新曲『lulu.』MVは“スペクタクル”!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。1月12日（月・祝）の放送では、テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系／1月16日（金）23時放送開始）のオープニングテーマに起用されたミセスの新曲「lulu.」MV（ミュージックビデオ）の印象について語り合いました。――テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系／1月16日（金）23時放送開始）のオープニングテーマに決定したMrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」。2026年から「フェーズ3」を開幕したミセスにとって、その1曲目を飾る重要な楽曲です。配信リリース日と同日の1月12日に公開されたミセスのオフィシャルMVでは、「輪廻転生」を壮大なスケールで描いた映像美が話題になっています。大森：今夜の授業は、1月12日に配信リリースされた僕たちの新曲！ フェーズ3一発目の曲ですね！「lulu.」について、3人で時間の限りお話していきたいと思います！若井・藤澤：はい!!大森：MV、珍しく2人とも、もう観てるじゃないですかぁ！若井・藤澤：“珍しく”（笑）。若井：“珍しく”とか言うなよ〜！ いつも観てないみたいじゃん！大森：（ラジオ収録日・放送日の“時空の歪み”の影響で）いつも観てないやん（笑）。若井：（笑）。藤澤：本当そうなのよ！大森：どうだった!?若井：めちゃくちゃ素敵だよね！藤澤：ね！ 世界観！ スペクタクル！大森：“スペクタクル”という言葉ですね。本当に！若井：スペクタクルだね、あれは……！大森：……“謹 賀 新 年”っ……！若井：なに……？若井：急にどうしたの？ なになに（笑）？大森：“スペクタクル”に合うような言葉が4つないかな……と思ったら（笑）。若井：四文字熟語ね（笑）。大森：全然なかったという（笑）。……“皆 既 日 食”っ……！若井：いやいや、スペクタクルだけど（笑）。大森：“多 元 宇 宙”っ……！若井：壮大、みたいな感じね（笑）。大森：若井、どうですか!? 四文字熟語！藤澤：まず“スペクタクル”が四文字熟語じゃないし（笑）。大森：掛けて！若井：“スペクタクル”に……大森：掛けて！若井：“に かい めぐすり”っ……みたいな！大森・藤澤：……（首をかしげる）。若井：……お前それ、「ことわざ」じゃねーかよー（笑）！藤澤：ことわざなの!?若井：“2階から目薬”だろー！藤澤：そういうことね（笑）。若井：えっ？ じゃあ、りょうちゃん（藤澤）は？藤澤：いいのよ、もう（笑）！若井：いや、メンバーは3人いるから！ りょうちゃんだけやらないのも！大森：まあ、フェーズ3は、りょうちゃんもちゃんと率先してボケていくっていうのがね！藤澤：はいはい……“スペクタクル”……え～……“環 境 大 事”っ！若井：環境大事だね！大森：……カットしましょう！藤澤：いや……「lulu.」の話をしようよ（笑）!!――番組では他にも、「lulu.」のミュージックビデオやジャケットに込めた想いを語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info