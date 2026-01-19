マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドのパフォーマンスについて見解を示した。18日、イギリス紙『インディペンデント』が指揮官のコメントを伝えている。

マンチェスター・シティは今季、チーム全体でプレミアリーグ最多の「45」得点を記録しており、そのうち「20」得点がハーランドによるものだ。同選手は、ここまでリーグ戦22試合すべてに先発出場し、20ゴール4アシストを記録。しかし、直近のリーグ戦5試合では1ゴールのみと調子を落としている。

マンチェスター・シティは20日にチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節で敵地にてボデ／グリムト（ノルウェー）と対戦する。過密日程が続く中、グアルディオラ監督はハーランドに休息が必要だと述べつつ、「アーリング（・ハーランド）、そして全員が必要だ。オマル（・マルムーシュ）がいつ復帰し、アーリングが出場するかはわからない。彼は我々にとってとても重要だ。彼がこれまでやってきたことを考えれば、チームにいてくれて本当に幸運だった」と、ハーランドの重要性を強調し、次のように続けた。

「次の試合でどうなるか様子を見よう。今はノルウェーまで移動し、選手たちがどれだけ回復しているか確認しなければいけない。肉体的な回復だけじゃなく、彼らの調子がどんな感じか、私はその匂いまで嗅ぎ取れるんだ」

なお、この冬に獲得したガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョは、CL・リーグフェーズの選手に登録されていないため、第7節のボデ／グリムト戦と第8節のガラタサライ（トルコ）戦には出場することができない。

【動画】ハーランドが自身のゴールを解説