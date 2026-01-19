フィオレンティーナは19日、リーズに所属するイングランド人FWジャック・ハリソンを買い取りオプション付きのレンタル移籍で獲得したことを発表。背番号は「17」を着用する。なお、イギリスメディア『スカイスポーツ』は、700万ユーロ（約12億円）の移籍金で買い取りオプションを行使できると伝えている。

1996年11月20日生まれのハリソンは現在29歳。親の仕事の都合で14歳の時にアメリカに渡ると、2016年にアメリカ・メジャーリーグサッカー（MLS）のニューヨーク・シティでプロキャリアをスタートさせた。2018年1月にマンチェスター・シティへ完全移籍したものの、その後はミドルズブラやリーズへのレンタル移籍を経験。マンチェスター・シティでの公式戦出場はないまま、2021年夏にリーズへ完全移籍した。

2023年夏からは2シーズンにわたりエヴァートンへ期限付き移籍し、主力として活躍。今シーズンからリーズに復帰したものの、ここまで公式戦13試合の出場にとどまり、リーグ戦でのスタメン出場はわずか1試合と出場機会を減らしていた。

今シーズンのフィオレンティーナは、リーグ戦で長らく未勝利が続いていたが、昨年12月21日に行われたセリエA第16節ウディネーゼ戦でようやく初勝利を手にした。2026年に入ってから2勝2分けと、降格圏を脱出し、現在はセリエAで17位につけている。