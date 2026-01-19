【心理テスト】あなたが「ストレス・トラブル」を受け止めるまでの時間がわかる!?「ストレス消化スピード」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「煮込み料理」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）あなたは休日の夜、自宅で煮込み料理を作ることにしました。さっそく鍋に材料を入れて、火にかけます。ところで、この後どのくらい時間をかけて煮込みますか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 弱火で2～3時間じっくり2． 中火で30分～1時間3． 強火で15分、手早く4． 圧力鍋で一気に10分この心理テストでわかることは、あなたの「ストレス消化スピード」です。「煮る」という行為は「厄介な問題を受け入れる」ことを示しています。ここで煮込んだ時間は、そのままあなたがストレスやトラブルを受け止めるまでの時間を表しているのです。時間をかけて咀嚼していくあなた。酸いも甘いもしっかりと噛み分けられるので、最終的には深く納得できるのが強みです。ただし考えすぎて苦くなることも。たまには「まあいいか」で切り上げる練習をすると、心が軽くなりますよ。自分のペースをわかっているあなた。嫌なことがあっても、焦らず無理なく消化していける柔軟さを持ち合わせています。周囲からも「落ち着いているね」と信頼されているのでは。とはいえ、たまには即断即決で動いてみると、新しい自分に出会えるかも。メンタルの回復力が武器なあなた。嫌なことがあっても、パッと素早く気持ちを切り替えられます。ただ、上辺だけの納得になってしまい、後からモヤモヤすることも。ちょっと立ち止まる時間を作るだけで、もっと深く成長できるはずです。どんなときでも効率重視なあなた。圧倒的なスピードでストレスを処理し、前を向く力はピカイチです。しかし、自分は大丈夫でも、周りはついていけてないかも。たまにはゆっくり周りを見渡す時間も大切にしてみましょう。ストレスのない日々は、ストレスと向き合うからこそ生まれるのかもしれません。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4