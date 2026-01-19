King Gnu、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBI、Official髭男dism…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（1月17日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。1月17日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（1月17日（土）付）を発表しました。

■10位：Vaundy「呼び声」

先週6位から4ランクダウン↓ 昨年12月24日に配信リリースされた「Vaundy18祭（フェス）」（NHK）のテーマソングが、2週連続でランクイン。

■9位：福山雅治「木星 feat. 稲葉浩志」

先週5位から4ランクダウン↓ 現在公開中の「映画ラストマン -FIRST LOVE-」の主題歌が4週連続でランクイン。

■8位：離婚伝説「ステキッ！！」

初登場！ 同曲は、テレビアニメ「ハイスクール！奇面組」（フジテレビ系）のエンディング・テーマです。

■7位：いきものがかり「超ありがとう」

先週の9位から2ランクアップ↑ 2010年にリリースされたシングル「ありがとう」を再アレンジした楽曲。1月1日に配信リリースされました。

■6位：back number「どうしてもどうしても」

先週4位から2ランクダウン↓ NHKの冬のスポーツ中継などで使用するNHKウインタースポーツテーマソングで、2月6日に開幕する「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」、3月の「ミラノ・コルティナ2026パラリンピック」の放送でも使用されます。

■5位：レトロリロン「リコンティニュー」

先週3位から2ランクダウン↓ 1月28日（水）にリリースされるファーストフルアルバム『コレクションアローン』のリード曲で、ラジオオンエアが好調で2週連続ランクイン。

■4位：Official髭男dism「Make Me Wonder」

先週1位から3ランクダウン↓ 同曲は、テレビアニメ「ダーウィン事変」オープニング主題歌になっています。

■3位：YOASOBI「アドレナ」

先週2位から1ランクダウン↓ テレビアニメ「花ざかりの君たちへ」オープニング主題歌が、Spotifyとラジオオンエアが好調で2週連続ランクイン。

■2位：Mrs. GREEN APPLE「lulu.」

初登場！ 1月12日に配信リリースされた楽曲で、テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期のオープニングテーマです。

そして、今週の第1位は……？

■1位：King Gnu「AIZO」

初登場！ テレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」のオープニングテーマで、1月9日に配信リリースされた楽曲。配信リリース初日に国内ストリーミング数合計300万回再生を達成し、リリース後5日間のうちに各種デイリー、週間チャートで計52冠を獲得しました。

――番組ではほかにも、ゲストパートにSixTONES・髙地優吾さんが登場。1月21日（水）にリリースされる初のベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks- 』のお話などを伺いました。

＜番組概要＞

番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN

放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時：毎週土曜 13:00～13:53

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

番組公式X： @JA_CDJ