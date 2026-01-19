@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手を獲得したが、いまだに先発投手の補強は行っていない。そこで、ミルウォーキー・ブルワーズのフレディ・ペラルタ投手を獲得する噂が浮上している。米メディア『ドジャー・ブルー』のブレイク・ウィリアムス記者が言及した。

ペラルタは昨季、17勝6敗、防御率2.70、WHIP1.08、176.2回で奪三振204とキャリアハイのシーズンを送り、オールスター選出とサイ・ヤング賞投票5位を記録。今季の年俸は800万ドル（約12.6億円）で、2026年終了後にフリーエージェント（FA）を迎える。

[sp_ad]

ブルワーズは契約延長に自信を持てず、今オフを通じてトレードを模索してきた。見返りとして即戦力クラスの先発投手を要求しており、残り契約年数が1年の選手にしては代償が大きいと見られている。

そこで、大谷翔平選手ら豊富な戦力を擁するドジャースが獲得の候補にあがっているが、彼らはトレード市場で名前を使われやすい存在でもある。相手球団が「ドジャースも興味を示している」とリークすれば、他球団の提示額を吊り上げやすくなる。

浮上しているドジャースとペラルタの関係についてウィリアムス氏は「ドジャースが彼に関心を示していると報じられることはブルワーズにとって有利だ。ドジャースが実際の獲得交渉では沈黙を守る傾向にあることを考慮すると、ブルワーズ自身が情報を流している可能性も否定できない」と言及した。

【関連記事】

【了】