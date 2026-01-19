@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、リリーフと外野が補強ポイントと目されていた。前者はエドウィン・ディアス投手、後者はカイル・タッカー外野手を獲得しテコ入れに成功したが、更なる大型補強を検討しているかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

獲得候補に挙がっているのは、ミルウォーキー・ブルワーズ所属のフレディ・ペラルタ投手。昨季ナショナルリーグ最多の17勝を挙げたエース左腕で、仮に獲得となれば大谷らを擁する先発ローテが揺るぎないものになることが濃厚だ。

同メディアは「ニューヨークポストのジョン・ヘイマン氏によると、彼らはペラルタ獲得に引き続き関心を示しているチームの一つだという。ブルワーズは今オフを通してペラルタのトレードについて協議を続けてきたが、まだ合意に至っていない。ドジャースに加え、アトランタ・ブレーブス、ボストン・レッドソックス、ニューヨーク・メッツ、ニューヨーク・ヤンキースも獲得に興味を示していると報じられている」と言及。

続けて、「今季終了後にフリーエージェント（FA）になる彼は、今年800万ドルの年俸を得ることになる。ブルワーズは契約延長交渉に自信を持てないため、彼のトレードを模索している。チームは交換条件として、メジャーで即戦力となる先発を要求していると報じられており、ペラルタの1年分の獲得には高額なコストがかかることになる」と記している。

