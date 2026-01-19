今日の運勢は？ ★2026年1月20日（火）12星座占いランキング！ 第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月20日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月20日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？自分の本音にも優しく目を向けてみてください。安心したい思いは自然なことなので、無理に手放さなくても大丈夫です。今できる小さな一歩を大切に重ねることが大切です。少しずつ心がほぐれていきそうです。これまでのすれ違いや誤解に、少しずつ和らぎの気配が戻ってきそうな流れがあります。自分の気持ちを大切にすることで心が軽くなっていく予感があります。冷静に選択を重ねることで、穏やかな関係性や安心できる時間が自然と近づいてきそうです。視点を変えるだけで選択肢が見えてくることがありそうです。自分を縛っている思い込みに気づくと前に進んで行けるでしょう。無理に前へ進もうとせず、今できる小さな行動を大切にすることで、自然と流れが変わっていくでしょう。小さな希望の光に気づける感性があなたの力になりそうです。大きな変化を起こそうとしなくても、心が少し楽になる選択を重ねることで流れは整っていく予感。過去より今の気持ちを大切にすることで、あなたらしい願いが自然と育っていきそうです。自分を責めずに受け止めてあげることが大切な流れです。すぐに答えを出そうとしなくても、今の気持ちに気づくだけで心は少し軽くなりそうです。小さな前向きな選択を重ねることで、新しい可能性がゆっくりと開いていく予感があります。自分のペースを大切にしてみてください。完璧じゃなくても今のあなたなりに積み重ねてきたことはちゃんと意味があります。形にこだわらず心が安心する選択を重ねることで、これからの流れが少しずつ整っていきそうです。与えることと受け取ることのバランスを見直すタイミングかもしれません。無理に頑張りすぎず、助けを受け取ることも大切にしてみてください。自分にも同じだけ温かさを向けてあげることで、心が穏やかに整っていきそうです。小さな嬉しさに目を向けることで、心がふっと明るくなるような流れが感じられそうです。完璧じゃなくても今のあなたなりに進んでいることを認めてあげてください。穏やかなご縁や安心できる出来事が少しずつ近づいてくる予感があります。これまで積み重ねてきた想いや努力が、少しずつ満たされていくような流れを感じられそうです。小さな「うれしい」に気づくことが心の充足につながっていきます。あなたにとって本当に必要なご縁やチャンスが自然と引き寄せられていく予感があります。ひとりで頑張りすぎなくても大丈夫な流れです。誰かと気持ちを共有したり、助け合ったりすることで思わぬ安心感が生まれそうです。自分を認めながら進んでいくことで心が少し軽くなっていきそうです。我慢し続けてきたことに、少しずつ変化を与えてもいいタイミングです。無理に耐えなくても、あなたの気持ちはちゃんと大切にしていいものです。視点を変えるだけで、今まで見えなかった選択肢が浮かんでくるでしょう。ひとりで抱え込んでいた気持ちを、少し外に向けてもいいタイミングかもしれません。誰かの言葉や出来事が、思わぬヒントになる予感があります。無理に答えを出そうとせず、今の気持ちを認めるだけでも心は軽くなりそうです。やる気が出なかったり自信が揺らいだりするときほど、自分を責めずに少し休ませてあげてください。今は無理に前へ進もうとしなくても大丈夫な流れです。少しずつ本来の輝きが戻ってくる予感があります。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/