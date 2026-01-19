2025年オフは今井達也（アストロズ）、岡本和真（ブルージェイズ）、村上宗隆（ホワイトソックス）らがMLB入りを叶えるなど、近年のプロ野球界では海を渡る選手が増えている。一方、メジャー挑戦を希望するも、叶わなかった選手も少なくない。ここでは、メジャー移籍を断念した歴代選手を紹介する。

髙橋光成

・投打：右投右打

・身長／体重：190cm／105kg

・生年月日：1997年2月3日

・経歴：前橋育英高

・ドラフト：2014年ドラフト1位（西武）

今オフにポスティングシステムを申請するも、メジャー移籍を断念した髙橋光成。それでも、2026年中に海外FA権の取得が見込まれており、再チャレンジが期待される。

前橋育英高では、2年夏に甲子園優勝投手となった髙橋。2014年ドラフト1位で埼玉西武ライオンズに入団した。

高卒1年目から5勝を挙げると、2019年に自身初の2桁勝利をクリア。

2022年には26試合（175回2/3）を投げ、12勝8敗、防御率2.20を記録し、先発ローテーションの柱に成長した。

2024年は右肩の故障で出遅れ、0勝11敗と悔しいシーズンを過ごしたが、2025年は24試合（148回）を投じて8勝9敗、防御率3.04と復調。

かねてよりメジャー挑戦を希望しており、今オフにポスティングシステムを行使し、MLB移籍を目指した。

しかし、メジャー契約のオファーがあったものの、西武への残留を決断。2026年は圧倒的な結果を残し、MLB入りを手繰り寄せたいところだ。

