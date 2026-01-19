@media (min-width: 768px) {

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『実況パワフルプロ野球』（パワプロアプリ）と人気アニメ『ハイキュー!!』のコラボレーションを本日1月19日（月）から開始した。

今回のコラボでは、『ハイキュー!!』に登場する日向翔陽、影山飛雄、月島蛍、黒尾鉄朗、孤爪研磨の5人がコラボキャラクターとして登場。ログインするだけで「PSR月島 蛍」やパワストーンなどの報酬がもらえるほか、無料10連ガチャでコラボキャラクター1枚が確定で手に入る。

ゲーム内イベント「さいころパレード」では、烏野高校の一員として音駒高校と対戦。スパイク練習やレシーブ練習などのバレーボール要素を取り入れたすごろく形式のマスで選手を強化しながら進められる。イベントの目玉報酬は「PSR月島 蛍のシンボル」で、後日開催予定の「研磨の成長物語！」も控えている。

本コラボは、野球ゲームとバレーボールアニメという異色の組み合わせが特徴で、ファンにとって新鮮な体験が楽しめる。期間限定のキャンペーンは2月4日（水）まで開催される。

詳細は公式サイトおよびゲーム内のお知らせで確認できる。

