前DeNA監督・三浦大輔氏、ブライトリング新作侍ジャパンモデル発表会に登…

横浜DeNAベイスターズ前監督の三浦大輔氏が、ブライトリング「ナビタイマー」新作お披露目イベントに登壇。侍ジャパンへのエールと今後の野球観を語った。

「ブライトリング 侍ジャパン リミテッドモデル ロードショー」に登壇した三浦氏は、かつて自身も背負った日の丸の重みについて触れ、「日の丸を背負って戦うのは、ものすごい責任と重圧があります。僕も経験がありますが、大変な重圧。だからみんなで応援していきましょう」と語った。

また、侍ジャパンの監督就任について問われると、「全くないですよ。ベイスターズの監督は5年やらせてもらいましたが、今はその解放感でいっぱい。いま全く頭にない」と即答。監督退任後の現在は、プロとはまた違った角度で野球を学びながら、新たな挑戦に意欲を示している。

三浦氏が登壇した同イベントでは、日本限定100本の新作腕時計「ナビタイマー オートマチック GMT 41 侍ジャパン リミテッド」が披露され、時計と野球、侍ジャパンの世界観を結ぶ異色の展示となった。

