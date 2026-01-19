バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が、レアル・ソシエダ戦について「全体としては良かった」と手応えを口にしつつ、「私が失望していることは、勝ち点を獲得できなかったことだ」と振り返った。18日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が指揮官のコメントを伝えている。

バルセロナは18日、敵地『エスタディオ・アノエタ』にて久保建英が先発出場したレアル・ソシエダと対戦した。試合はバルセロナが主導権を握っていたものの、32分に失点。その後、バルセロナは70分にマーカス・ラッシュフォードの得点で追いついたが、直後の71分に再び得点を許し、1－2で敗戦した。

バルセロナは、この試合でVARの介入により得点やPKが取り消される場面があった。フリック監督は試合後、「多くの決定機を作り出した。スコアは我々が見せたパフォーマンスを反映していない。エネルギーを大量に注いでも、最後は不運な結果で終わることもある」とした上で、「選手たちが見せたものを評価している。状況によっては守備を改善する必要があるが、それはプロセスの一部だ。全体としては良かった」と、手応えを口にした。

そして、「選手たちにもそう伝えた。不運だったが、今は次の試合に集中しなければいけない。監督のキャリアでも、これほど運に見放された試合はなかったと思う」と語り、「それでもこの調子で続けるべきだ。ここ数週間のプレーには満足しているし、審判のような他の要素にエネルギーを割くべきではない」と、プレーの内容に満足している点を強調した。

主将のオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングは試合後、審判に対する不満を漏らしていた。フリック監督はこのことについて問われると、「私はピッチに立っていたわけではないが、フレンキー（・デ・ヨング）の言ったことには同意する。ただ、その人物にエネルギーを使いたくない。彼の判定は誰もが目にしている」と答え、次のように続けた。

「審判のことでは失望していない。みんな、こういう状況になることはわかっている。試合前にも、そういう話を目にした。ラ・リーガには素晴らしい審判もいるが、こうなった。フレンキーは正しい。彼は常に冷静であり、主将として主審と話そうとしたが、許されなかった。わかった、受け入れるしかない。私が失望していることは、勝ち点を獲得できなかったことだ」

【ハイライト動画】レアル・ソシエダvsバルセロナ