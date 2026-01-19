背番号と同じ日に…ドジャース・大谷翔平の同僚に第3子誕生



ロサンゼルス・ドジャースのマックス・マンシーは15日（日本時間16日）に妻・ケリーさんの投稿を引用し、自身のインスタグラムを更新。第3子の女児となるメイシー・グレイスちゃんが誕生したことを報告した。



投稿された写真には、うさぎのぬいぐるみの隣に、生まれたばかりの可愛らしいグレイスちゃんが写っている。ぬいぐるみの頭上には、出世データを記したカードも添えられている。



ケリー夫人の投稿には「Macie Grace our hearts and hands have never been more full, welcome to the world baby girl（私たちの心と手がこんなに満たされたことはありません。この世界へようこそ）」と綴られている。



マンシーは通算214本塁打の実績を持つ左の大砲で、ドジャースの正三塁手だ。身にまとう背番号は「13」。メイシー・グレイスちゃんは背番号と同じ13日に誕生し、ファンの間でもその巡り合わせに、驚きと祝福が巻き起こっているようだ。



ドジャースはワールドシリーズ3連覇を目指し、今オフに積極的な補強を展開。マンシーの更なる活躍にも期待したい。











【投稿】生まれたばかり！第3子のグレイスちゃん

マンシーのインスタグラムより



