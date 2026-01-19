@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、昨季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー投手が、3月のWBCに参戦することが報じられた。ファンはもちろん、サンディエゴ・パドレス所属のメイソン・ミラー投手にとっても驚きだったようだ。米メディア『ヘビー』が報じた。

ミラーは昨季アスレチックス、パドレスの2球団でプレーし、合算で60登板、1勝2敗10ホールド22セーブ、防御率2.63といった数字を残したクローザー右腕。昨年12月中旬にWBCアメリカ代表入りを表明している。

同メディアは「ミラーはポッドキャスト番組に出演した際、『僕も驚いた一人だけど、それがWBCのさらなる魅力になっている。既にスター選手が揃う中、予想もしていなかった選手たちが次々と現れる。彼らと一緒に過ごせること、そしてこの大会を我が国のために勝ち取ろうと挑戦できることに、ただただ興奮している』と語った」と言及。

また、同選手は「カーショーのような選手は何年も投げてきて、数えきれないほどの重要な試合を経験している。だから、彼は大舞台を恐れない。そして、自分が準備できていると思わなければ、こんな大会に出場しようとはしないだろう。だから、全く心配する必要はないと思うよ」と、調整面の不安についても一蹴したという。

【了】