ノッティンガム・フォレストが、イタリア代表FWロレンツォ・ルッカをレンタルで獲得することでナポリと合意したようだ。18日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。

現在25歳のルッカは、2023年7月にピサからウディネーゼにレンタル移籍すると、2023－24シーズンは公式戦39試合で9ゴール4アシストを記録。2024年7月からウディネーゼに完全移籍し、昨季は公式戦36試合で14ゴール2アシストをマークした。

そして昨年7月、条件付きの買い取り義務が付帯するレンタルでナポリに移籍。しかし、今季はスタメンの座を確保するには至らず、ここまで公式戦22試合で2ゴールという成績にとどまっている。

そのルッカに目をつけたのがノッティンガム・フォレスト。昨季のチーム得点王であるニュージーランド代表FWクリス・ウッドを長期離脱で欠いている中、同クラブは現在プレミアリーグ17位に沈んでおり、降格圏の18位ウェストハムとの勝ち点差は「5」という状況だ。

ロマーノ氏によると、ノッティンガム・フォレストはルッカの獲得に動いており、100万ユーロ（約1億8000万円）のレンタル移籍料と3500万ユーロ（約55億円）の買い取りオプション付きレンタルという条件でナポリと合意したという。移籍の実現は、ルッカの決断にかかっている状況だと伝えられている。

