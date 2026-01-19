@media (min-width: 768px) {

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、昨季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー投手が、3月のWBCに参戦することが報じられた。ファンの間では大きな驚きを呼んでいるが、本人にとっても予想外の展開だったようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

同メディアは「MLBネットワークに出演したカーショーは、マーク・デローサ監督との面白い電話も含め、アメリカ代表チームの採用プロセスを説明した」としつつ、「監督から電話があったんだけど出られなくて、WBCの件で折り返し電話してって。コーチを頼まれるのかと思ったんだ。そしたら、またプレーするって話になって。正直に言うと、野球を再開する気はあんまりなかったんだ。でも10～12日前から投げ始めて、悪くない感じだから大丈夫だと思う」という本人のコメントを紹介している。

なお、本人は「本当にワクワクするよ、きっとすごく楽しいはずだ。実は数年前からやりたかったんだけど、腕の治療費を保険でカバーできる状態じゃなかったんだ」と、かねてから出場したい気持ちはあったことも明かしたという。

カーショーはWBCではリリーフ起用されるとみられているが、ドジャース時代のように、スター軍団をまとめるリーダーシップにも期待が集まりそうだ。

