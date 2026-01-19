今夏に開催されるFIFAワールドカップ26で初出場を目指している注目の10代選手の1人としてFC東京に所属する日本代表MF佐藤龍之介が選出された。

これまで元ブラジル代表FWペレ氏やアルゼンチン代表FWリオネル・メッシなどが10代にしてW杯で世界に名を馳せる活躍を見せてきたことから、FIFA（国際サッカー連盟）は公式サイトで今夏に開催されるW杯で初出場する注目の10代選手を10人紹介した。

すでに所属クラブで大きな活躍を見せているスペイン代表FWラミン・ヤマルや、ブラジル代表FWエステヴァン、ドイツ代表MFレナート・カールなどが順当に選出されているなか、アジアからは唯一、佐藤龍之介の名が挙げられている。

寸評では「日本代表には世界各地で活躍する楽しみな選手たちが揃っている。過去12カ月で大きく成長したFC東京のスター選手である19歳の佐藤は代表入りを果たせる可能性を秘めている」と紹介しながら、次のように注目ポイントを綴っている。

「複数の役割をこなせる万能型で脅威的な選手である彼は昨シーズン、同じくJ1のファジアーノ岡山に期限付き移籍をして、主にウィングバックとして活躍し、昇格組だったチームの中位フィニッシュに貢献した。28試合で6ゴールを記録して、力強いドリブルと両足でプレーする自信に満ちたプレーで多くの称賛を浴びていた」

そのほか、FIFAのW杯に初出場する注目の10代選手は以下の通り。※カッコ内は国籍、年齢、ポジション、所属クラブ

ルーク・ブルック・スミス（ニュージーランド／17歳／MF／ウェリントン・フェニックス）

パウ・クバルシ（スペイン／18歳／DF／バルセロナ）

ヤン・ディオマンデ（コートジボワール／19歳／FW／ライプツィヒ）

エステヴァン（ブラジル／18歳／FW／チェルシー）

レナート・カール（ドイツ／17歳／MF／バイエルン）

フランコ・マスタントゥオーノ（アルゼンチン／18歳／FW／レアル・マドリード）

ジルベルト・モラ（メキシコ／17歳／MF／クラブ・ティフアナ）

イブラヒム・エンバイェ（セネガル／17歳／FW／パリ・サンジェルマン）

ケンドリー・パエス（エクアドル／18歳／MF／チェルシー→ストラスブールにレンタル移籍中）

佐藤龍之介（日本／19歳／FW／FC東京）

ラミン・ヤマル（スペイン／18歳／FW／バルセロナ）