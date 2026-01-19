リーズが、ブレーメンに所属するオーストリア代表MFロマーノ・シュミットの獲得に向けて動いているようだ。18日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。

現在25歳のシュミットは2009年7月にシュトゥルム・グラーツ（オーストリア1部）のユースに加入。2017年5月にトップチームでのデビューを果たし、ザルツブルクを経て2019年1月にブレーメンへ移籍した。

2019年2月から2020年7月までヴォルフスベルガー（オーストリア1部）へのローンを経験した後、2020－21シーズンから徐々にスタメンの座を確保し、主に攻撃的MFとして活躍。今季は公式戦18試合に出場して2ゴール5アシストを記録している。

ロマーノ氏によると、リーズはシュミットの獲得に向けて交渉を進めており、移籍金1500万ユーロ（約28億円）＋アドオンという金額でオファーを提示しているという。また、ドイツメディア『スカイスポーツ』のフロリアン・プレッテンベルク氏は、まだ合意には至っていないものの、移籍市場の閉幕までに移籍が実現する可能性は十分にあるという。

一方で、地元紙『ヨークシャー・イブニング・ポスト』のグレアム・スミス氏によれば、リーズが攻撃的MFを獲得する可能性は低いと伝えており、今後のリーズの動向に注目が集まるところだ。

【ハイライト動画】後半ATに決勝弾! リーズvsフルアム