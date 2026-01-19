中日は19日、バンテリンドームナゴヤ開催公式戦69試合・オープン戦9試合のチケット料金、発売日および購入方法を発表した。

▼ 発売日

3/31（火）～4/2（木）公式戦本拠地開幕カード（巨人戦）は、下記の日程で発売。

・2/7（土) 12:00～ シーズンシートオーナー・ファンクラブ有料会員先行抽選 受付開始（ホームランウイング・アリーナシート・ドラゴンズ外野応援（一部座席）が対象）

・2/16（月）12:00～ シーズンシートオーナー・ファンクラブ有料会員先行抽選 結果発表

・2/18（水）11:00～ シーズンシートオーナー先行販売

・2/21（土）10:00～ ファンクラブ エグゼクティブ会員

・2/21（土）11:00～ ファンクラブ ゴールド会員

・2/22（日）10:00～ ファンクラブ レギュラー・カジュアル・ジュニア会員

・2/25（水）10:00～ 中日新聞販売店

・2/25（水）11:00～ 中日新聞プラス(会員限定)

・2/25（水）12:00～ ドラゴンズＩＤ(ファンクラブ無料会員)

・2/28 （土）10:00～ 一般発売

▼ オープン戦全９試合の発売日

・2/6（金) 12:00～ シーズンシートオーナー・ファンクラブ有料会員先行抽選 受付開始（ホームランウイング・アリーナシート・ドラゴンズ外野応援（一部座席）が対象）

・2/12（木）12:00～ シーズンシートオーナー・ファンクラブ有料会員先行抽選 結果発表

・2/13（金）11:00～ シーズンシートオーナー先行販売

・2/14（土）10:00～ ファンクラブ エグゼクティブ会員

・2/14（土）12:00～ ファンクラブ ゴールド会員

・2/14（土）14:00～ ファンクラブ レギュラー・カジュアル・ジュニア会員

・2/14（土）15:00～ 中日新聞販売店・中日新聞プラス(会員限定)

・2/14（土）16:00～ ドラゴンズＩＤ(ファンクラブ無料会員)

・2/15（日）10:00～ 一般発売

※ホームランウイングの席名はライト側「名鉄×WAO! ホームランウイング」、レフト側「東邦ガス 未来のまんなかホームランウイング」、アリーナシートの席名は1塁側「EVERYFOODアリーナシート」、3塁側「能美防災アリーナシート」

▼ 料金

・公式戦は2025年価格を据え置き、オープン戦は一部席種について価格を改定。

・バンテリンドーム ナゴヤ開催の公式戦69試合では、試合日程によりチケット料金が異なる。

プレミアム：9試合 スタンダード：33試合 バリュー：7試合 ダイナミックプライシング：20試合

▼ 価格変動制「ダイナミックプライシング」デー開催

20試合で一部の席種を除き、ダイナミックプライシング（価格変動制）によるチケット販売を行う。

※ダイナミックプライシングとは、試合日程、需給バランス、チーム状況などのデータを基にAIがチケット価格を自動調整して、価格を算出する仕組み。

4/11(土)阪神、25(土)ヤクルト、5/4(月・祝)阪神、5(火・祝)阪神、6(水・祝)阪神、9(土)巨人、23(土)広島、24(日)広島、6/6(土)西武、7/4(土)巨人、5(日)巨人、11(土)広島、25(土)DeNA、8/4(火)ヤクルト、5(水)ヤクルト、13(木)DeNA、14(金)巨人、22(土)ヤクルト、9/12(土)ヤクルト、20(日)広島

▼ 新シートについて

オープン戦3/1(日)から新たに7席種が登場。2025年までの外野フェンスの手前に「名鉄×ＷＡＯ! ホームランウイング」（ライト側）、「東邦ガス 未来のまんなかホームランウイング」（レフト側）を新設。それぞれに6席1セットのボックス席を、さらにライト側には「名鉄×ＷＡＯ! 車椅子ホームランウイング席」（車椅子利用者1名を含む3名1セット）を新設。またフィールドシートの外野方向に「EVERYFOODアリーナシート」（1塁側）、「能美防災アリーナシート」（3塁側）を新設。また、新シートはシーズンシートオーナー・ファンクラブ有料会員向けの先行抽選販売にて販売。

抽選販売で残席があった場合のみドラチケ等で先着販売。

※「名鉄×ＷＡＯ! 車椅子ホームランウイング席」は電話受付

※ホームランウイング、アリーナシートともに対戦チームのファンの方が隣または近くにいる場合あり。また、立ち上がっての応援はできない。

▼ 購入方法

中日ドラゴンズ公式チケットサイト「ドラチケ」のほか、各種プレイガイド（チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、中日新聞プラス

※会員限定、ドラチケQUICK、Dragons Ticket※英語版）のチケットサイト、コンビニ店頭【ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セブン-イレブン（「チケットぴあ」のみ）】、中日新聞販売店（一部店舗を除く）、チケット売場（DRAGONS BASE、栄プレチケ92、バンテリンドーム ナゴヤ※主催試合開催日のみ営業）など、幅広い購入手段を用意。

※購入窓口によって取り扱い席種・空席状況・手数料は異なる

※車椅子席・介添席、車椅子・グループボックス、名鉄×ＷＡＯ! 車椅子ホームランウイング席、ドコモビジネス プライム・ツインＢ車椅子席は電話販売のみ

※2026シーズンはセブンチケットでの取り扱いはなし