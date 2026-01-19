知多半島南端に位置する愛知県南知多町(みなみちたちょう)は、三河湾国定公園と南知多県立自然公園に指定されている、三方を海に囲まれた自然豊かなまち。県下随一の漁獲量を誇る漁港のまちとして知名度が高く、四季折々の魚介類が水揚げされます。

今回は、そんな南知多町の魅力を知ることができる「南知多町観光案内所」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

グルメから温泉まで! 「南知多町観光案内所」について

源氏香 雲上露天風呂

南知多町観光案内所

＜南知多町観光協会＞

・南知多町大字内海字先苅31-2

・アクセス：名鉄知多新線「内海駅」より徒歩1分

＜篠島観光協会・案内所＞

・南知多町大字篠島字浦磯28

・アクセス：「師崎港」から名鉄海上観光船「篠島港」下船

＜日間賀島観光協会・案内所＞

・南知多町大字日間賀島字西浜48

・アクセス：「師崎港」から名鉄海上観光船「日間賀島港」下船

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

南知多の魅力やおすすめスポットを知ることができる、観光にうれしい「観光案内所」。

南知多町には南知多町観光協会、篠島(しのじま)観光協会・案内所、日間賀島(ひまかじま)観光協会・案内所の3カ所があり、それぞれの地域のグルメや観光スポットはもちろんのこと、まちを知り尽くしたスタッフがその時々の見所を紹介してくれます。

南知多グルメ親善大使 南知多まゆの ©ONSEN MUSUME PROJECT

また、南知多には内海、山海、豊浜の3つの温泉があり、「南知多温泉郷」と呼ばれています。国道247号線の海岸沿いに温泉宿が点在し、その宿から見える海は絶景! 特に夕日の沈む時間帯は、伊勢志摩を赤く染める景色に心が癒やされるのだとか。

自治体からのメッセージ

南知多町にお越しの際は、南知多まゆのパネル設置場所にぜひ立ち寄って、南知多町の魅力を感じてください。各店舗の商品は、ふるさと納税でも取り扱っていますので応援よろしくお願いします。

南知多町のふるさと納税返礼品について

南知多グルメ親善大使の温泉むすめ・南知多まゆのパネル設置店が提供する返礼品を紹介します。

豊半のえびせんべい いろどりミックス

・提供事業者：株式会社豊半

・内容量：【1】約250g(約250g×1袋) 【2】約1kg(約250g×4袋) 【3】約1.5kg(約250g×6袋)

・寄附金額：【1】4,000円 【2】1万円 【3】1万6,000円

さまざまな味が楽しめるようバラエティー豊富で、子どもから大人まで幅広く愛されるおせんべいのセットです。とれたての新鮮な海の幸を使い、昔ながらの方法、味付けで仕上げた逸品。

しらす 訳あり

・提供事業者：マル伊商店 直売店

・内容量：【1】400g(200g×2P) 【2】1kg 1箱 【3】1kg(200g×5P)

・寄附金額：【1】6,000円 【2】9,000円 【3】1万円

豊かな自然が育てたしらすを、漁獲後すぐ新鮮なうちに地元で加工した逸品。塩分控えめに仕上げられており、しらす本来の味わいを堪能できます。

今回は愛知県南知多町の「南知多町観光案内所」と、返礼品を紹介しました。まちのスポットやグルメなど、地元の人が季節に応じておすすめや見所を教えてくれます。事前に調べられなくても安心して観光を楽しめるのはうれしいです。返礼品を提供している事業者は、どちらも南知多まゆのパネル設置店! 返礼品を味わった後に会いに行くのも良さそう。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者