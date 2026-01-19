中日は19日、特定非営利活動法人ドラゴンズベースボールアカデミーが2026年4月から愛知県安城市と岐阜県大垣市にドラゴンズベースボールアカデミー安城市校とドラゴンズベースボールアカデミー大垣市校をそれぞれ新規開校すると発表した。

アカデミーは野球を通じて子供たちの心身における健やかな成長に寄与すべく活動している。少子化が進む中、地域の子ども達に対し、幼い頃より野球に触れることでその楽しさを体感してもらうとともに、元プロ野球選手による本格的技術指導を主としたベースボールアカデミーを運営していく。

<開校要項>

▼ ドラゴンズベースボールアカデミー安城市校

開催地：安城市総合運動公園野球場（愛知県安城市新田町池田上１）

開催日:2026年4月より（毎週：金曜日）

【各コース詳細】

①キッズコース

使用球：ティーボール & 軟式球

対象：園児年長～小学４年生

時間：16:30～17:30

②ジュニアコース

使用球：軟式球

対象：小学４年生～小学６年生

時間：17:40～19:00

▼ ドラゴンズベースボールアカデミー大垣市校

開催地：大垣市北公園野球場（岐阜県大垣市八島町2247）

開催日：2026年4月より（毎週：水曜日）

【各コース詳細】

①キッズコース

使用球：ティーボール & 軟式球

対象：園児年長～小学４年生

時間：16:30～17:30

②ジュニアコース

使用球：軟式球

対象：小学４年生～小学６年生

時間：17:40～19:00