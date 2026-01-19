@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ選手が、現行契約が満了する2032年シーズンを最後に現役を退く意向を示した。米メディア出演時に今後のキャリアプランについて語り、家族との時間を重視した引退の可能性を明かした。

ベッツ選手は2032年に40歳を迎える予定で、「40歳の時、娘は14歳、息子は10歳になる。自分も両親に支えられたように、子どもたちと多くの時間を過ごしたい」と語り、契約満了を節目に引退する考えを示した。

[sp_ad]

ボストン・レッドソックス時代に首位打者やMVPを獲得し、その後ドジャースに移籍してワールドシリーズ優勝を複数回経験。

シルバースラッガー賞やゴールドグラブ賞も複数回受賞するなど、攻守でリーグを代表する選手として活躍してきた。

通算成績は1531試合で打率.290、291本塁打、913打点と輝かしい記録を残している。

現役引退の意向はチームの今後の戦力構想にも影響を与える可能性がある一方、ベッツ本人は長年のキャリアを見据え、家族との生活を優先する決断を固めた。

【関連記事】

【了】