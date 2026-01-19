同級生コンビにエール…「まだまだベテランの力も必要！」上原浩治氏、巨人…



@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}





















読売ジャイアンツ、ボストン・レッドソックスなどで活躍した上原浩治氏が18日、自身のインスタグラムを更新。古巣巨人に在籍する坂本勇人・田中将大の同学年コンビを激励した。



[sp_ad]









上原氏は18日の投稿に、自身と坂本勇人・田中将大が映った、2枚のツーショット写真を添え、「同級生コンビ！ 期待してますよ〜 もちろん、若手が出てくることがいいかもしれないけど、まだまだベテランの力も必要！ 頑張って」と記載。



激励を受けた坂本は昨季、62試合出場で打率.208、3本塁打、22打点。レギュラー定着以降、キャリアワーストとなる数字が並んだ。



一方の田中は昨季、史上4人目となる日米通算200勝を達成。シーズントータルでは3勝4敗、防御率5.00という成績で、チームが進出したポストシーズンでは登板機会がなかった。



坂本、田中ともにプロ20年目を迎える今季。44歳で現役引退するまで第一線で投げ続けた上原氏の言葉は、今季の巻き返しを誓う二人にとって大きな力となりそうだ。









【投稿】上原氏が坂本勇人・田中将大と2ショット！

上原浩治のInstagramより











【了】