明治安田Ｊリーグ百年構想リーグキックオフイベント～「明治安田のＪ活」はじめます～が都内で開催された。

明治安田（※2023年までは明治安田生命）は、2014年にJ3リーグのタイトルパートナーに就任。翌15年からは全カテゴリーへのタイトルパートナーとなった。来月に開幕する特別大会・明治安田Jリーグ百年構想リーグでもタイトルパートナーを務め、Jリーグとともに地域へ元気を届ける取り組みをさらに推進していく。

シーズン移行に伴う一度きりの特別大会を契機とし、明治安田は全60クラブ等と協働する「明治安田のJ活」を展開することを発表した。特別大会期間中、各クラブの試合日に「明治安田のJ活デー」を設定し、様々なイベントを実施する。

①オリジナルベースボールシャツ配布

明治安田のブースエリアにて、全60クラブオリジナルデザインのベースボールシャツの配布キャンペーンを展開（各クラブ1,000枚ずつ）。

※明治安田のブース稼働時間中に、抽選での配布となります

※賞品はなくなり次第、終了となります

②クラブ協働イベントの開催

「レディース向けイベント」「スイーツ提供エリアの設置」「親子招待イベント」のうち、いずれかのイベントを各クラブにて開催

③「人気ティーンモデル」の等身大フォトパネルの設置

オリジナルベースボールシャツを着用した人気ティーンモデルの等身大パネルを、明治安田ブースに設置

また明治安田とJリーグトップパートナーのイオンリテールがタッグを組み、明治安田Jリーグ百年構想リーグの開幕記念キャンペーンを実施。抽選で観戦ペアチケット（1400組・2800名）やオリジナルベースボールシャツ（約1万名）、Wチャンスとしてニコラ・ニコ☆プチモデルがベースボールシャツを着用したアクリルスタンド（2万名）が当たるキャンペーンとなっている。