今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月19日（月）～1月25日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月19日（月）～1月25日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、悩みごとから吹っ切れてアクティブになれるタイミング。少しサボっていた運動や習いごとなどがあれば、再チャレンジしてみましょう。外に向けて発散していくと、どんどんスッキリできるようです。恋愛面は、気になる相手がいるならば、迷わずアプローチしてみて。親しくなれるチャンスを逃さないようにしましょう。他人に分かってもらえなくても落ち込みすぎないように。自分の世界観を大切にして、表現することを諦めないようにしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。