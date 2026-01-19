「新しい一歩を踏み出したいけれど、どうすればいい？」

そんな問いを抱えるあなたに、2026年1月31日、京都外国語大学が開催するTEDxKUFSが最高のヒントを与えてくれます。世界的なムーブメントであるTEDの精神を受け継ぎ、地域に根差した「アイデアを広める」イベントとして、京都から新たな「Venture」の価値を発信します。この記事を読めば、知られざるセッションの魅力と、未来を拓くインスピレーションの全てがわかります！

京都から世界へ！TEDxKUFSが問いかける「Venture」の真価とは？

「アイデアを広める」という情熱から生まれた世界的なムーブメント、TED。その精神を受け継ぎ、各地域で独自に開催されるイベント「TEDx」が、ここ京都にも上陸します。京都外国語大学を舞台とする 「TEDxKUFS」 が、2026年1月31日（土）に開催されることが決定しました！

このイベントは単なる講演会ではありません。私たちが日々向き合う社会や文化、そして私たち自身の内面に潜む「問い」を深掘りし、新たな一歩を踏み出すきっかけを与えてくれる、そんな予感に満ちています。

テーマは「Venture」――あなたにとっての「冒険」は何ですか？

今回のTEDxKUFSが掲げるテーマは「Venture（ベンチャー） 」。これは単に「起業」を意味するだけではありません。困難に立ち向かう「冒険心」、新しいことへ挑戦する「試み」、未知の世界へと踏み出す「一歩」など、多岐にわたる意味合いが込められています。

イベントでは、「私たちはどのように変化するのか」「文化をどのように理解するのか」「どのように意味のあるつながりを築くのか」といった、私たちの生き方そのものを問う深遠なテーマが探究されます。学生、卒業生、そして若いクリエイターたちが、それぞれの「Venture」から得たユニークな視点を共有します。これは、私たち自身の「Venture」を見つめ直す絶好の機会になるでしょう。

登壇者が語る、それぞれの「Venture」の形

今回のTEDxKUFSには、まさに「Venture」を体現するような魅力的な4名が登壇します。それぞれの道のりで培ってきた経験や情熱が、私たちにどのような気づきを与えてくれるのか、非常に楽しみです。

1. 松田 彩音 氏（言語学習YouTuber）

言語学習の魅力を伝えるYouTuberとして活躍されている松田さん。英語学習のノウハウだけでなく、私たちが言語学習や国際経験に踏み出す際に抱く恐怖や自己疑念を乗り越え、好奇心と自信を持って「Venture」できるような後押しをしてくださるそうです。新しい言語を学ぶたびに「本当にできるようになるのかな？」と不安になりますが、そんなときに松田さんの言葉は大きな力になるはずです。

2. ヒノ ラリッサ カオリ 氏（Immi Lab ディレクター兼サポート事業責任者）

ブラジルにルーツを持ち、日本で育ったヒノさん。彼女が提言するのは、多文化共生社会における 「違いを認める」ことの真の尊重です。「みんな同じ」ではなく「私たちは違う」という事実を受け入れることの重要性。これは、一見当たり前のようでいて、私たちがいかに無意識のうちに「同じであること」を求めがちなのかを考えさせられます。異文化理解における「Venture」の核心に迫るトークになるのではないでしょうか。

3. 前川 裕奈 氏（社会起業家・kelluna.代表）

「セルフラブ（自己愛）」を促進し、外見に関する社会的規範「ルッキズム」に挑戦するアパレルブランド「kelluna.」の創設者、前川さん。JICAや外務省での国際協力の経験を経て、社会変革への決意を「起業」という形で昇華させた彼女の道のりは、私たちに 「自分の情熱をどう社会に還元するか」という「Venture」のヒントを与えてくれるはずです。内面から輝く美しさを見つめ直す、そんな機会になるかもしれません。

4. 橋本 愛美 氏（京都外国語大学 国際貢献学部グローバルスタディーズ学科 学生）

現役大学生である橋本さんが問いかけるのは、「優しさ」といった特性が本当にその人の本質なのか、それとも社会的な役割に過ぎないのかという問い。自身の内面的な旅を通じて、社会的役割を超えた 「真正性（オーセンティシティ）」 を追求する価値について語ります。私たちも「自分らしさ」とは何かを考えさせられることがありますよね。彼女のフレッシュな視点から、新たな「Venture」の形が見えてくるかもしれません。

京都外大の精神が息づく「アイデアの力」

京都外国語大学は「PAX MUNDI PER LINGUAS－言語を通して世界の平和を－」という建学の精神を掲げています。今回のTEDxKUFSは、この精神を現代的に解釈し、言語の壁を超えた「アイデア」の力を信じるものです。起業家精神、文化的多様性の尊重、そして人間味のある繋がりを再定義することで、グローバル社会における新たな「Venture」の道を指し示そうとしているのでしょう。

このイベントが、ただ知識を得るだけでなく、参加者一人ひとりの心に火を灯し、新たな行動へとつながるきっかけとなることを期待せずにはいられません。

参加して「Venture」を見つけよう！開催概要

この貴重な「Venture」を体験できるTEDxKUFSの詳細は以下の通りです。

TEDxKUFS2026年1月31日（土）13：45～17：30（受付13：30～）京都外国語大学（京都府京都市右京区西院笠目町6）当日会場にて購入可能500円1,000円

※学生の方は、当日必ず学生証を持参してください。

Phong Dang 氏（国際貢献学部グローバルスタディーズ学科 学生）Angus McGregor 氏（国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 准教授）

京都から世界へ、そして私たちの内面へと向けられる「価値あるアイデア」。2026年の幕開けに、あなたの「Venture」を見つける旅に出てみませんか？ 当日、会場で新しい発見と出会えることを楽しみにしています！

