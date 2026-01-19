ヴァン クリーフ＆アーペルのゾディアック コレクションより新作が登場

メゾンの天空への憧憬を物語る星座というテーマが、ヴァン クリーフ＆アーペルのコレクションに登場したのは1950年代のこと。以来、黄道十二宮を意味する〈ゾディアック〉にインスピレーションを得て生まれた作品の中に、それぞれの星座がもつ象徴性を映し出してきた。今回は「ゾディアック コレクション」より、メダルに新たな解釈を加えた新作を紹介しよう。

【画像】メダルに新たな解釈を加え、ホワイトゴールドの作品やブレスレットに仕上げたヴァン クリーフ＆アーペルの新作（写真12点）

1950年代にメゾンのコレクションに初めて登場したイエローゴールドのメダルを彷彿とさせる12点の作品を2021年に発表したヴァン クリーフ＆アーペルは、このヘリテージからさらにインスピレーションを得てパーソナルなタッチを添えた新たなモデルを今回リリースした。

メダルの表面に西洋占星術の各星座を示す図像がデザインされたこの12種類のブレスレットは、スタンピングという古くから伝わる技法を駆使して制作されたもの。精巧なデザインを実現するために、星座によっては8回の打刻を要するものもあるという。

メダルは直径16mmという手首に適したサイズに再解釈され、ジャンプリングによってチェーンから吊り下げられている。50cmのショートチェーンと70cmのロングチェーンに装着できるホワイトゴールドのメダルも新たに登場し、さまざまなスタイルやシーンに合わせて自由に楽しむことができる。自分自身へのプレゼントにも、大切な人へのギフトとしても、星座をモチーフにした少し特別なギフトになりそうだ。

【ゾディアック コレクション新作詳細】

ゾディアック ブレスレット（イエローゴールド）：45万1000円（税込）

ゾディアック メダル（ホワイトゴールド）44万5500円（税込）

フォルサ チェーン、50cm（ホワイトゴールド）：21万100円（税込）

フォルサ チェーン、70cm（ホワイトゴールド）：28万6000円（税込）

※チェーンはメダルとセットでのお取り扱い