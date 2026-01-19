香川県のほぼ中央部に位置する坂出市(さかいでし)は、海に出れば瀬戸大橋沿いに島々が連なり、瀬戸内海国立公園の美しい景観を楽しめる自然豊かなまち。農業・漁業・工業も盛んであり、また本州と四国を結ぶ鉄道網および高速道路網の「要衝」としてもその存在価値を高めており、次代を担う若い世代から「住みたいまち」として選ばれる新たなまちづくりを進めています。

今回は、そんな坂出市への移住の魅力や、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

瀬戸内海の豊かな自然を! 坂出市の魅力について

坂出市は、瀬戸内海に面した瀬戸大橋の玄関口として知られ、「山・海・島・市街地」が調和したまち。温暖な瀬戸内海の気候で年間を通して降水量が少なく、晴れの日が多く、冬はほとんど積雪もない過ごしやすい地域です。

澄んだ空気、広い空、頬を撫でる潮風という、瀬戸内の自然と共に都会では味わえない自然との豊かな暮らしを感じることができるのも魅力の一つ。週末は島めぐりやキャンプ、海に面した公園でピクニックやマリンスポーツなども楽しめます。

瀬戸大橋で本州と直結しており、高速道路やJR特急での関西圏へのアクセスが快適。高松空港までは車で約30分、リムジンバスで約50分と、東京をはじめとする国内主要都市、韓国や台湾といった人気の観光地へのアクセスも便利!

また大手企業の製造拠点が集積する活発な工業都市として発展しており、マイカーや鉄道での通勤の利便性が高いのもポイントです。

日常の買い物や通学、通院や行政サービスなど、暮らしに欠かせない主要施設がコンパクトに集約されており、地元の新鮮な食材が並ぶ産直市場や、地元でしか味わえない人気の個人店、近隣エリアには大型商業施設も点在し、生活環境に合わせ多くの選択肢があります。

住まいの選択肢も多様。坂出駅周辺には利便性の高いマンションやアパートが点在し、空き家活用では、手頃な価格で広い居住空間を確保できるうえ、補助金制度を活用したリノベーションにより、理想の住まいづくりが可能です。

また、子育て世代に優しいまちづくりに力を入れており、保育施設・教育施設・子育て支援制度などが充実。オムツ券や出産祝い金などの直接支援だけでなく、ファミリーサポートや相談窓口など間接支援も整備し包括的な子育てしやすいまちづくりを進めています。また、市内には小学校も多く、高校も4校存在して「子育てから教育」へのシフトも安心とのこと。

そんな坂出市への移住は、都市部での暮らしに疲れを感じている人や、美しい海と島々を身近に感じながら程よい地方都市でのびのびと暮らしたい人、優れた交通アクセスを活かして都市部と地方の二拠点生活を実現したい人におすすめだそうです。

支援制度について

坂出市では、子育て・医療、就業、住まいに支援制度があります。

＜子育て・医療＞

まろっ子ひろば(さかいで子育て支援センター)／出産祝金／児童手当／子ども医療費助成制度／すくすく赤ちゃんおむつ助成券／チャイルドシート貸し出し／保育料軽減措置／病児保育 など

＜就業＞

ワークサポートかがわによる就業サポート(香川県全体のサポート)

＜住まい・引越し＞

坂出市東京圏移住支援事業補助金／坂出市移住促進・空き家改修補助金／坂出市移住促進・空き家活用型事業所整備補助金

＜その他＞

坂出市結婚新生活支援事業補助金

移住者の声

・得られたものは「心の余白」と「挑戦の機会」。人が温かく、移住者を自然に受け入れてくれるまちで、「真に大切なもの」が見えてくるはず。

・瀬戸大橋経由で近畿・関東両方面への帰省がしやすく、岡山県や鳥取県など中国地方への旅行もとても便利!

・地域のイベントや子どもたちに関わる行事に積極的に参加するようになりました。今ではそういった交流がとても貴重で楽しい時間になっています。

自治体からのメッセージ

本州と四国を結ぶ交通の要所として岡山や高松へのアクセスも良好なだけでなく、教育や子育て支援も充実しており、子育て世帯も安心して生活できるまちです。お問い合わせは、メール・オンライン面談のどちらの対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

坂出市のふるさと納税返礼品について

創業230年の鎌田醤油から、発売60周年を迎えた「だし醤油」を紹介します。坂出市の中でも人気を誇る返礼品なのだそう。

鎌田醤油 だし醤油 500ml×12本入

・提供事業者：鎌田醤油株式会社

・内容量：だし醤油500ml×12本

・寄附金額：2万5,000円

本醸造醤油に、全国各地から厳選したさば節・かつお節・昆布の一番だしをブレンドした、風味豊かなだし醤油です。かけて良し! 料理調味に良し! うすめて「だし」にするなど、あらゆる料理に幅広く使えます。

鎌田醤油 低塩だし醤油 500ml×12本入

・提供事業者：鎌田醤油株式会社

・内容量：低塩だし醤油500ml×12本

・寄附金額：2万5,000円

普通濃口醤油より45% 減塩した低塩タイプのだし醤油です。醤油の香気と、豊かな厳選素材の一番だしの旨みが一体となり、「減塩」につきものの物足りなさを感じさせないのが特徴。そのままかけ醤油として冷やっこやお浸しに、また炒め物などの調味などにも!

今回は香川県坂出市への移住の魅力と、人気の返礼品を紹介しました。美しい自然はもちろん、温かい人と人との繋がりも魅力のまちです。支援制度も充実し、子育てしやすいまちづくりにも力を入れているので、子育て世代も安心して暮らすことができそうです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者