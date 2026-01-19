今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月19日（月）～1月25日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月19日（月）～1月25日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、普段よりもテキパキ行動することになりそう。ただ、自分のリズムでやれなくて、ちょっと大変な思いをするかもしれませんが、やり終えるとスッキリできるようです。休憩時間を楽しむように工夫してしましょう。恋愛面は、忙しくても大事なことは相手に伝えるようにしましょう。会えないときは、1人の時間を有意義に使うと◎無駄に感じてしまう物事が意味のあるものに変わるなど、自分の価値観が変わっていくようです。視野を広くもつようにしてみて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。